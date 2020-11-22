Александр Лазарев назвал «омерзительной дрянью» постановки Богомолова

Актер Александр Лазарев — младший раскритиковал постановки режиссера Константина Богомолова и назвал их «омерзительной дрянью», пишет mk.ru.

По словам Лазарева, Богомолов поставил в «Ленкоме» два спектакля — »Борис Годунов» и «Идиот».

«И превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь», — добавил актер, отметив, что не смог досмотреть даже первый акт.

Как рассказал Лазарев, актриса, играющая Настасью Филипповну, в спектакле «сидела за решеткой и детским голосом рассказывала про менструальную кровь». Также в постановке Богомолова есть момент, когда «Пушкин пошел пописать в кусты». Лазарев заключил, что русскую классику нельзя втаптывать в грязь.

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