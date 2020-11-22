Опубликованы первые фотографии Ефремова из белгородского СИЗО

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии артиста Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН.

Актер находится на карантине в данном СИЗО до того, как его распределят в колонию.

На снимках видно, что на молебне также присутствовали замглавы УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник главы УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник белгородского СИЗО-3 Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4.

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