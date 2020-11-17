Little Big рассказали о планах участвовать в «Евровидении-2021»
Российская группа Little Big рассказала о планах участвовать во внутреннем отборе на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году.
В интервью радио Energy Илья Прусикин сообщил, что группа не попадет на конкурс автоматически — коллективу нужно представить несколько песен. «Если получится, то мы поедем, если не получится, то не поедем», — уточнил лидер группы, добавив, что шанс попасть на конкурс есть.
Пока неизвестно, в каком именно формате «Евровидение» будет проходить в 2021 году.
Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Little Big посвятили новогодний клип ненависти к 2020 году
— Новый клип Little Big собрал два миллиона просмотров за 20 часов
— Клип Little Big о ненависти к 2020 году набрал 4,5 млн просмотров за три дня