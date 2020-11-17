Little Big рассказали о планах участвовать в «Евровидении-2021»

Российская группа Little Big рассказала о планах участвовать во внутреннем отборе на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году.

В интервью радио Energy Илья Прусикин сообщил, что группа не попадет на конкурс автоматически — коллективу нужно представить несколько песен. «Если получится, то мы поедем, если не получится, то не поедем», — уточнил лидер группы, добавив, что шанс попасть на конкурс есть.

Пока неизвестно, в каком именно формате «Евровидение» будет проходить в 2021 году.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

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