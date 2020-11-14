Больница подтвердила госпитализацию телеведущего Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев, соведущий шоу Первого канала «Вечерний Ургант», госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Хрусталева ввели в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация.

Ранее сообщалось, что Хрусталев госпитализирован в реанимацию больницы в Сестрорецке. По данным Telegram-канала Baza, у него подтверждена новая коронавирусная инфекция.

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