Знакомый Федосеевой-Шукшиной объяснил ее решение развестись с Алибасовым

Юрист Юлиан Соболев в беседе с ФАН подтвердил, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с продюсером Бари Алибасовым.

Он объяснил, что заявление актриса написала в связи с тем, что Алибасов подал апелляцию на решение суда, принятое в пользу Федосеевой-Шукшиной в отношении спорной квартиры в Новой Москве. По мнению актрисы, желание супруга передать эту квартиру третьему лицу было «издевательством» над ней и памятью бывшего мужа — советского актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, на чьи деньги была куплена квартира. «На мой взгляд, его целью было завладение квартирой. Напомню, что ранее я подал заявление на возбуждение уголовного дела. И как только суд признает, что Федосеева-Шукшина вводилась в заблуждение этой вот сделкой, откроется уже простор для уголовного дела», — рассказал он.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились 20 ноября 2018 года.

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