НТВ назвал дату и место церемонии прощания с ведущим Колтовым

Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым пройдет 14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Как отмечается, траурное мероприятие начнется в 12.00 мск.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В СК назвали версии гибели телеведущего НТВ Колтового

— Эксперт: Колтовой погиб, потому что отвел самолет от жилых домов

— Летчик назвал возможную причину крушения самолета с ведущим НТВ Колтовым