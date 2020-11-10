«Лучше закрыть»: гендиректор Большого театра отреагировал на новые ограничения

Гендиректор Большого театра Владимир Урин в беседе с РИА «Новости» прокомментировал новые ограничения, введенные в Москве для сдерживания заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его мнению, 25%-ную заполняемость залов не выдержит никакая экономика. «Лучше закрыть театр», — уверен он.

Ранее Сергей Собянин заявил о том, что из-за резкого скачка количества заболевших коронавирусом в Москве будут введены новые ограничения. В частности, заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов будет уменьшена до 25%.

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