Куклачев раскрыл размер своей пенсии
Антон Демидов
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Российский артист цирка, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал о размере своих доходов.
Он отметил, что в настоящее время он получает зарплату в размере «где-то 120 тысяч».
«И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста», — сказал Куклачев.
По его словам, этих сумм хватает «впритык».
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