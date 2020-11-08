Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Российский артист цирка, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал о размере своих доходов.

Он отметил, что в настоящее время он получает зарплату в размере «где-то 120 тысяч».

«И пенсия еще, ну как у всех, плюс 30 еще тысяч за заслуженного и народного артиста», — сказал Куклачев.

По его словам, этих сумм хватает «впритык».

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