Власти Одессы объявили траур в связи со смертью Жванецкого

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Власти Одессы объявили 7 ноября днем траура в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщает мэрия города.

«В память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами», – указано в сообщении.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в это время создал более 300 миниатюр и монологов для Романа Карцева и Виктора Ильченко. С Карцевым и Ильченко в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Был народным артистом России, лауреатом премии президента России.

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