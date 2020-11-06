Ректор ГИТИСа Заславский прокомментировал смерть Жванецкого

Ректор ГИТИСа и театральный критик Григорий Заславский прокомментировал RT сообщение о смерти сатирика Михаила Жванецкого.

По словам Заславского, юморист, который по специальности был инженером-механиком, «своей фигурой олицетворял вот ту знаменитую эпоху, когда физики были в почете, а лирики в загоне».

Жванецкий, как считает Заславский, прожил счастливую жизнь, потому что его любили, что бы он не написал, и потому что все его работы до последнего дня были прекрасны.

Ректор добавил, что россияне, повторяя какие-нибудь веселые фразы, не всегда догадываются, что «на самом деле у этих слов есть великий автор, и это Михаил Жванецкий».

Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87 году жизни.

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