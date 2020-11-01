Трамп рассказал о помощи от Шона Коннери

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Шона Коннери и вспомнил, как тот однажды помог ему получить разрешение на строительство в Шотландии.

«Мне было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: «Пусть он построит эту чертову штуку» <...> После этого все прошло гладко», — рассказал американский лидер на своей странице в Twitter.

31 октября шотландский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет.

Коннери был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. Его награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса. Среди других фильмов известного актера — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

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