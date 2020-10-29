Росгосцирк потратил 85 млн рублей на корма для животных во время пандемии

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин в интервью «Известиям» рассказал о том, как на госкомпании сказалась пандемия коронавируса.

Он уточнил, что на балансе Росгосцирка находятся более 1000 животных. За последние семь месяцев на корма для них потрачено около 85 млн руб. Мы ни на грамм не изменили рацион. Для оленей даже ягель закупаем на Севере. А бегемоты едят люцерну, хищникам нужно свежее мясо, замороженное не хотят. Закупаем орехи, изюм, фрукты. И это очень дорого», — признался он. Кроме того, цирк кормит животных, которые находятся в собственности у артистов.

Артистов в начале пандемии отправили в отпуск с максимальными отпускными, во время простоя они получали около 17 тыс. руб., с июля с началом репетиций доход увеличился. Кроме того, артисты трижды получили адресную социальную помощь — по 12 тыс. руб.

В сентябре должны были начаться гастроли новой программы Росгосцирка в Сочи — представление «Девочка и слон» дрессировщика слонов Андрея Дементьева-Корнилова. Из-за ужесточения санитарных ограничений в Сочи шоу пришлось отменить.

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