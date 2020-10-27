Названа дата премьеры сериала «Перевал Дятлова»

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября в 22:00, сообщает ТНТ.

Сериал по мотивам трагедии, произошедшей в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов, создан на основе дневников погибших, закрытых материалов следствия 50-х годов, а также материалов доследования 2000-х. Главную роль в драматическом триллере «Перевал Дятлова», основанном на реальных событиях и документах, сыграл Петр Федоров. В сериале две сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова на гору Отортен, вторая — расследование трагедии и сопровождающих ее мистических событий майором КГБ, ветераном Великой Отечественной войны Олегом Костиным (Федоров).

В феврале 2020 года «Перевал Дятлова» был приобретен на Берлинском кинофестивале для мирового проката компанией Beta Films. Мировая премьера «Перевала Дятлова» пройдет на Женевском кинофестивале 8 и 10 ноября.

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