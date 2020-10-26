«Меня покалечили»: Светлана Светличная боится отравления

Актриса Светлана Светличная в эфире НТВ заявила, что ее внучка могла ее отравить.

По словам Светличной, после визита внучки и незнакомых людей она нашла в квартире шарики с ртутью. «Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. У меня были моменты, когда я не понимала — что ж я себя так плохо чувствую», — цитирует Светличную РИА «Новости».

80-летняя Светличная боится, что ее могли отравить ради получения квартиры в центре Москвы. Родственники актрисы ее заявления пока не комментировали.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная исполнила роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, также снималась в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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