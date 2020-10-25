Якубович не исключил смену ведущего в «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович выразил уверенность, что капитал-шоу «Поле чудес» будет существовать даже без него. Об этом он сказал в беседе с изданием «Подъем».

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет», — ответил Леонид Якубович на соответствующий вопрос.

По его словам, будущее программы «лежит в интересе зрителей» и «зависит» от них.

В воскресенье, 25 октября, телепередача «Поле чудес» отмечает свое 30-летие.

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