Звезда сериала «Чики» Михайлова рассказала о съемках в откровенных сценах

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова в интервью «Известиям» ответила на вопрос о съемках в откровенных сценах.

Актриса не считает, что со временем станет принципиально отказываться от таких съемок. «Мне кажется, тело – это инструмент. Если нужно для роли, для фильма и это драматургически оправданно, то для меня это не проблема. Такая работа», — сказала Михайлова.

Премьера сериала «Чики» состоялась летом 2020 года на онлайн-сервисе more.tv.

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