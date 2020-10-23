Звезда сериала «Чики» Михайлова рассказала о съемках в откровенных сценах
Александра Лисица
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Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова в интервью «Известиям» ответила на вопрос о съемках в откровенных сценах.
Актриса не считает, что со временем станет принципиально отказываться от таких съемок. «Мне кажется, тело – это инструмент. Если нужно для роли, для фильма и это драматургически оправданно, то для меня это не проблема. Такая работа», — сказала Михайлова.
Премьера сериала «Чики» состоялась летом 2020 года на онлайн-сервисе more.tv.
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