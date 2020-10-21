Ведущему телеканала «Россия-1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину на три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской государственной пограничной службы.

Ранее Корчевников, которого украинские пограничники уличили в посещении Крыма с нарушением украинского законодательства, приехал в Киев. «Корчевникову Б.В. запретили въезд на Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом «Киев-Стамбул», — уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года украинские пограничники составили более 4 тыс. административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признала.

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