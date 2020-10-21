Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову.

Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено артисту с формулировкой «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

21 октября 2020 года Никита Михалков празднует 75-летие.

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