Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда
Александра Лисица
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову.
Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено артисту с формулировкой «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
21 октября 2020 года Никита Михалков празднует 75-летие.
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