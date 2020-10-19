«Довод» отобрал у «Стрельцова» лидерство в российском прокате

Боевик Кристофера Нолана «Довод» снова после трехнедельного перерыва стал лидером проката в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильм с Робертом Паттинсоном собрал в минувшие выходные 25,9 млн руб., отобрав лидерство у мелодрамы Ильи Учителя «Стрельцов», которая заработала 24,8 млн руб. и спустилась на вторую строчку.

На третьей строчке расположился мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена «Семейка Бигфутов» с 22,3 млн руб.

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