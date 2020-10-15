Лоза подаст в суд на Первый канал за нарушение авторских прав
Певец Юрий Лоза собирается подать в суд на Первый канал и на участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита «Плот», передает РИА «Новости».
Музыкант сообщил, что он не давал разрешения на переработку песни и ее исполнение как участнице шоу, так и телеканалу, являясь автором композиции и владельцем прав на нее.
«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», — сказал Лоза.
По его словам, участница хотела петь то, что ей подходит, но авторы передачи настояли и первый раз за девять сезонов шоу жюри обсуждало не песню или исполнителя, а автора композиции.
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