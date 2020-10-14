Новый крокодил Гена запоет голосом Димы Билана

Певец Дима Билан у себя в Instagram рассказал, что озвучит крокодила Гену в новом проекте «Союзмультфильма».

Он опубликовал видео, в котором держит в руках игрушечного крокодила. «Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта «Союзмультфильма» и «Русского радио»? Исполнять легенду всегда радостно», — написал поп-исполнитель, напев композицию «День рождения только раз в году».

Съемки фильма о Чебурашке и крокодиле Гене запланированы на 2021 год. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Дьяченко.

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