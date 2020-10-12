«Коммунисты России» потребовали запретить показ спектакля о Горбачеве

Партия «Коммунисты России» обратилась в Минкультуры с письмом, в котором попросила запретить на территории России показ спектакля «Горбачев» Театра наций.

Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. «Постановка спектакля, посвященного Михаилу Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его», — объясняют свои требования авторы обращения.

Спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса впервые был показан в Театре наций 10 октября. Главные роли — Горбачева и его супруги — исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Сам первый и последний президент СССР побывал на премьере и похвалил артистов.

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