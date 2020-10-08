«Индустрия умирает»: Газманов пожаловался на финансовые потери

Российский певец Олег Газманов в новом интервью пожаловался на финансовые потери.

Он отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, безбедно жить могут не больше 50 российских артистов. У него в штате 17 человек, которых Газманову нужно обеспечивать работой. «Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы: гитаристы, клавишники, звукорежиссеры. Целая индустрия умирает», — цитирует певца сайт kp.ru.

По словам артиста, представителям индустрии никто не помогает.

Из-за санитарных ограничений Олег Газманов был вынужден отменить более 100 выступлений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Реклама алкоголя: на Ивлееву завели дело после шоу с Газмановым

— Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за пандемии

— Ковент-Гарден вынужден продать картину Дэвида Хокни из-за пандемии