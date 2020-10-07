Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе

Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По ее словам, у артиста все нормально, ему ничего не угрожает.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — сказала Ефремова, сообщив, что брат взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокарменикам.

Она отметила, что актер является «сильным и некапризным».

«Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо», — утверждает Ефремова.

Она также заверила, что это актера «не сломает».

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Давление адвоката»: Ефремов обжаловал свой приговор

— «Признаю себя виновным»: Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

— Дело Ефремова направили в Мосгорсуд