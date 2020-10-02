«Без ранений»: муж Чичериной рассказал об обстреле в Нагорном Карабахе

Супруг Юлии Чичериной Сухраб Раджабов заявил, что певица не получила ранений во время обстрела азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе на пути к Степанакерту.

Как рассказал Раджабов в беседе с изданием «Подъем», их группа пока не выбралась из зоны поражения. «Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает», — сообщил архитектор, добавив, что они с женой приехали в Нагорный Карабах «добровольцами» поддержать население.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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