Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Она отмечает свой юбилей в субботу, 26 сентября. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил «многогранный» и «самобытный» талант актрисы, который раскрылся на сцене театра имени Евгения Вахтангова.

«Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру», — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что зрители любят и ценят «блистательные, незабываемые» работы актрисы в кинематографе.

Максакова снялась более чем в 40 фильмах. Она также исполнила свыше 50 ролей в театре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Озолотила ее своим рождением»: Максакова атаковала родную мать

— «Вам какое дело?»: Максакова отчитала зевак у могилы Целиковской