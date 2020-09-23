Новый адвокат Ефремова указал на давление со стороны Пашаева

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов попросил смягчить приговор артисту после смертельного ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

Филиппов указал на то, что предыдущий адвокат Эльман Пашаев якобы оказывал на актера давление. Филиппов напомнил, что Пашаев нарушил «кодекс профессиональной этики адвокатов», а значит, Ефремов лишился права на защиту. Следовательно, заключил новый адвокат артиста, приговор должен быть мягче.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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