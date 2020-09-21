Путин наградил Боярского орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что награда присвоена Боярскому за его многолетнюю плодотворную деятельность.

«Наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», — гласит указ.

Указ подписан Путиным и датирован 21 сентября.

Михаил Боярский известен как актер и певец. Он снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», »Тарас Бульба» и т.д. Также Боярский является исполнителем популярных песен, таких как «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и не только.

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