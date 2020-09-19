Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова ввели в кому
Ника Пикекатлет
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Ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает РЕН.
Ранее 71-летний ведущий был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких.
Борисов находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Михаил Борисов является телеведущим, режиссером и актером. В 2000 году получил звание заслуженного артиста России.
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