Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова ввели в кому

Ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает РЕН.

Ранее 71-летний ведущий был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких.

Борисов находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Михаил Борисов является телеведущим, режиссером и актером. В 2000 году получил звание заслуженного артиста России.

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