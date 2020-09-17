Ефремов пошутил о российских заключенных

Актер Михаил Ефремов в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что в российской тюрьме сидит много талантливых людей.

«Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество), — пошутил артист.

Ефремов допустил, что попал в тюрьму «по высшему замыслу», чтобы создать театр «за решеткой».

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Жду апелляции»: Ефремов надеется на условный срок

— Ефремов написал письмо из СИЗО

— Ефремов рассказал, где хотел бы отбывать наказание