Адвокат рассказала о «тяжелейшем» состоянии Моисеева
Ника Пикекатлет
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Адвокат и общественный деятель Тамара Пухова заявила об ухудшении состояния здоровья певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает «Собеседник».
Она отметила, что близкий друг исполнителя рассказал ей, что Моисеев «прикован к постели».
«Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — добавила Пухова.
Кроме того, общественный деятель сказала, что финансовое положение Моисеева также сильно ухудшилось, поскольку он не имеет возможности выступать, а накопленные средства были потрачены на лечение.
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