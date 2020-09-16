Адвокат рассказала о «тяжелейшем» состоянии Моисеева

Адвокат и общественный деятель Тамара Пухова заявила об ухудшении состояния здоровья певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает «Собеседник».

Она отметила, что близкий друг исполнителя рассказал ей, что Моисеев «прикован к постели».

«Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — добавила Пухова.

Кроме того, общественный деятель сказала, что финансовое положение Моисеева также сильно ухудшилось, поскольку он не имеет возможности выступать, а накопленные средства были потрачены на лечение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Туда еще не собираюсь»: Моисеев ответил на слухи о болезни

— Назван размер пенсии Бориса Моисеева

— Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева