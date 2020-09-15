Тарзан признался в измене Королевой

Шоумен Сергей «Тарзан» Глушко признался, что изменял своей жене Наталье Королевой. Видео с признанием он опубликовал в своем Instagram.

Он подчеркнул, что не собирается «быть (актером Михаилом. — «Газеты.Ru») Ефремовым» и отрицать свою вину, а также «говорить, что это был не он».

Тарзан также добавил, что отвечать за произошедшее будет «перед Богом и своей женой».

«Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом», — сказал Глушко.

Он отметил, что его соблазнили и «ввели в неадекватное состояние» при помощи «набора всяких веществ».

Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко.

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