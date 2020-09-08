На Венецианском кинофестивале показали фильм Кончаловского

Премьера последнего фильма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС.

По словам режиссера, картина является греческой трагедией Медеи или Антигоны в советскую эпоху.

«Главное — это характеры людей, это как Медея или Антигона в античности, а политические события служат только фоном», — рассказал режиссер.

В основном конкурсе в рамках кинофестиваля участвуют 18 картин. Победитель будет назван 12 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фильм «Довод» возглавил российский прокат в минувший уик-энд

— Ридли Скотт рассказал о новом «Чужом»

— Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» возобновились