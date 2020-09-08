На Венецианском кинофестивале показали фильм Кончаловского
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Премьера последнего фильма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС.
По словам режиссера, картина является греческой трагедией Медеи или Антигоны в советскую эпоху.
«Главное — это характеры людей, это как Медея или Антигона в античности, а политические события служат только фоном», — рассказал режиссер.
В основном конкурсе в рамках кинофестиваля участвуют 18 картин. Победитель будет назван 12 сентября.
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