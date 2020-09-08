Жена Петросяна раскритиковала отдых на Черном море

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала отдых на Черном море в России у себя в Instagram.

Женщину, опубликовавшую фото из Сочи, спросили, купалась ли она в море. «Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно», — написала Брухунова в ответ на комментарий подписчицы, удивленной, что во время отдыха на море супруга артиста предпочитает купаться в бассейне.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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