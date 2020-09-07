Стало известно, кто сыграет Джека Ричера вместо Тома Круза

В сериале Amazon «Джек Ричер» главную роль сыграет актер Алан Ричсон, сообщает Deadline.

Сервис заявлял о съемках сериала еще в 2018 году, однако актерский состав авторы не раскрывали.

В основу сериала легли книги писателя Ли Чайлда об отставном военном и детективе Джеке Ричере. В полнометражных фильмах о Ричере гланую роль играл Том Круз.

Алан Ричсон известен по ролям в сериалах «Тайны Смолвиля», «Реальные пацаны» и «Титаны».

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