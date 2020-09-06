Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Актер Михаил Ефремов предположил, каким будет приговор суда по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом сообщает НТВ.

В беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым, артист выразил мнение, что ему дадут восемь лет заключения.

Пашаев, в свою очередь, отметил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нет «лазейкам» и «блатным»: ожидания звезд от приговора Ефремову

— Пашаев сообщил, что Ефремов не ожидает мягкого наказания по делу о ДТП

— Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера перед вынесением приговора