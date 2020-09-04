«Спутник» возглавил хоррор-рейтинг американского iTunes

Фантастический фильм «Спутник» российского режиссера Егора Абраменко возглавил категорию «хоррор» в американском iTunes, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса more.tv.

Также после американской премьеры «Спутник» занял пятую строчку список в разделе «кино». Это первый раз, когда российскому фильму удалось попасть в топ-5, но и возглавить рейтинг предпочтений американских пользователей сервиса.

Сейчас к авторам фильма обратились несколько голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка.

Фантастический триллер «Спутник» с Оксаной Акиньшиной в главной роли — это первый крупный российский релиз, выпущенный онлайн во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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