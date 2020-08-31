Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя
Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил «Газете.Ru», что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино».
«Конечно, согласен с его содержанием, — заявил Александр Цой «Газете.Ru». — Это письмо было составлено по моему заданию и отправлено… Я принимал непосредственное участие в его составлении».
В обращении к главе государства кинолента Учителя характеризуется как «пошлое зрелище». Путина также просят организовать соответствующую проверку и принять надлежащие меры.
Александр Цой также рассказал, что во вторник выступит с более развернутым заявлением о фильме Алексея Учителя.
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