Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков стал многодетным отцом

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах стали родителями.

Об рождении дочери Монах сообщила у себя в Instagram. Ребенок стал первым совместным для пары, но третьим для каждого из них, так что теперь и Меньщиков, и Монах — многодетные родители. «Родила. Девчуля, 3140 граммов», — подписала Монах фото из роддома.

В комментариях ее уже поздравила коллега по «Дому-2» Саша Черно, также недавно ставшая мамой.

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