Михаил Ефремов устроил скандал в суде

Актер Михаил Ефремов устроил скандал в Пресненском суде, сообщает сайт kp.ru.

Судья хотел удалить Ефремова из зала, когда адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина стала задавать каверзные вопросы свидетелю. «Белорусская оппозиция!» — говорил он после каждой фразы Бутыриной. «Прошу нас троих удалить», — предложил Ефремов на просьбу Бутыриной удалить его адвоката Эльмана Пашаева.

Также на одну из реплик Бутыриной он заявил, что так говорит не она, а телеведущая Скабеева.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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