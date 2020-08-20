Адвокат Ефремова ответил на обвинения в подкупе свидетелей

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей, выдвинутые защитой потерпевших в суде, сообщает РИА «Новости».

Он назвал эти предположения «смешными». На заседании Пресненского суда Москвы защита потерпевших попросила допросить свидетеля, который якобы должен был доказать подкуп Пашаевым участников процесса. «Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в СК», — отрезал Пашаев.

Адвокаты потерпевших заявили, что есть некое видео, доказывающее подкуп, однако суд отказался приобщать видео.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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