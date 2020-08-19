В Москве прощаются с последним министром культуры СССР Николаем Губенко

В московском театре «Содружество актеров Таганки» началась церемония прощания с основателем театра, последним министром культуры СССР, актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко.

Как сообщает РИА «Новости», гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков, среди которых есть и венки от президента России и администрации президента. На экране демонстрируют кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. Проститься с Губенко пришли более сотни человек.

Актера похоронят на Кунцевском кладбище.

Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Снимался в фильмах «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского, «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») Марлена Хуциева, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука и др.

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