Высоцкий высказался в защиту Ефремова

Актер Никита Высоцкий стал первым свидетелем защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, передает РИА «Новости».

В зале Пресненского суда Москвы Высоцкий назвал Ефремова очень хорошим человеком. «Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — уточнил он.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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