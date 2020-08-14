Врачи запретили Ефремову участвовать в суде по состоянию здоровья

Боткинская больница ответила Пресненскому суду Москвы, заявив, что актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, пока не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она добавила, что диагноз не уточняется.

Михаилу Ефремову стало плохо 11 августа по пути в Пресненский суд. В здание актера, волочившего ногу, завели под руки. Через несколько минут приехала скорая. Врачи вынесли на носилках актера без сознания.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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