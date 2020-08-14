Суд не получил ответ из больницы о самочувствии Ефремова

Пресненский суд Москвы не получил ответ на запрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Суд ответ на свой запрос не получил. В больницу отправлен повторный запрос», — заявил он.

Официальных комментариев из суда не поступало.

Михаилу Ефремову стало плохо 11 августа по пути в Пресненский суд. В здание актера, волочившего ногу, завели под руки. Через несколько минут приехала скорая. Врачи вынесли на носилках актера без сознания.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова

— Ефремова могли госпитализировать из-за стеноза сосудов на фоне алкоголизма

— СМИ: у Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения