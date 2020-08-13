Названы лучшие сиквелы в истории кино

Rotten TomatoesRotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов всех времен.

В первую десятку вошли «Паддингтон 2», «История игрушек 2», «История игрушек 3» и «История игрушек 4», «Три цвета: Красный», «Голдфингер», «Перед полуночью», «Крестный отец 2», «Невеста Франкенштейна» и «Миссия невыполнима: Последствия».

В данный список также попали »Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», «Властелин колец: Две крепости», «Из России с любовью», «Мстители: Финал», «В поисках Дори», «Темный рыцарь» и «Суперсемейка 2».

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