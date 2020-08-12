Подруга Легкоступовой прокомментировала версию с «избиением» певицы мужем

Певица Ольга Сивакова прокомментировала версию о том, что исполнительницу Валентину Легкоступову избил ее муж Юрий Фирсов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее мнению, супруг не мог поднять руку на ее подругу. Сивакова также добавила, что Легкоступова была «избирательным человеком», а ее брак был «осознанным».

Артистка подчеркнула, что Фирсов не был алкоголиком «как его пытаются представить». Она уточнила, что и сама Легкоступова имела непереносимость алкоголя и «ей от одного запаха могло стать плохо».

Сивакова также рассказала о том, что несколько дней назад виделась с подругой и не заметила ничего необычного в ее поведении.

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