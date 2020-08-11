Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер находится в крайне тяжелом состоянии и без сознания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Или подозрение на инсульт, или предынфарктное», — заявил Пашаев.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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