Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП. Об этом сообщает «360».

Первым сценарием он назвал решение о том, что машина Ефремова стала резко неуправляемой из-за лопнувшего колеса. По его словам, данная ситуация возможно при проведении необходимой экспертизы и выявления неисправности шланга, что сделает причиной ДТП техническую неисправность.

Во втором случае, по мнению юриста, речь может идти о втором водителе, которого актер попросил его довезти, однако «неудачник-водитель» скрылся с места, «испугавшись отвечать за содеянное».

Адвокат добавил, что для реализации этих сценариев требуется «надлежащее мастерство».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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