Австрийский турист сломал пальцы скульптуре сестры Наполеона

Турист из Австрии сломал пальцы скульптуре при попытке сделать селфи в музее Антонио Кановы в итальянском городе Поссаньо. Об этом сообщается в Facebook музея.

Гипсовая скульптура изображает Полину Бонапарт, сестру французского императора. Это работа итальянского скульптора Антонио Кановы.

Согласно сообщению музея, турист сел на экспонат ради фото, отломав тем самым два пальца ног у скульптуры. Поняв, что произошло, он сбежал, никому ничего не сообщив.

Видеозапись инцидента передана правоохранительным органам.

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